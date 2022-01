Talibanii și-au etalat forța la o paradă militară din nord-vestul Afganistanului, după manifestările de săptămâna trecută Talibanii si-au etalat forta militara la Maymana, în nord-vestul Afganistanului, unde au avut loc saptamâna trecuta ciocniri cu localnicii de etnie uzbeca: zeci de luptatori înarmati ai regimului de la Kabul au defilat duminica prin oras, relateaza AFP citata de Agerpres.



Manifestatiile din capitala provinciei Fayrab au fost declansate dupa arestarea unui comandant taliban de origine uzbeca, suspectat de implicare într-o rapire.



Incidentul a provocat îngrijorare privind tensiunile între populatiile civile de etnie pastuna si uzbeca, precum si… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au aprobat primul lor buget de la revenirea la putere in Afganistan in luna august, care nu include niciun ajutor international si acopera primele trei luni din 2022, a anuntat joi Ministerul de Finante de la Kabul, informeaza AGERPRES . „Pentru prima data in ultimele doua decenii, am facut…

- Numarul dependenților de droguri din Afganistan este in prezent de 3,5 milioane, sau 9% din populația de 39 de milioane a țarii, a declarat, sambata intr-o conferința de presa la Kabul, ministrul adjunct al Sanatații Abdul Bari Omar, numit de mișcarea talibana. „Trei milioane și jumatate de…

- Guvernul de la Kabul a profitat de marcarea celor 42 de ani de la invazia sovietica din Afganistan pentru a avertiza ca nu va accepta vreun invadator pe teritoriul sau si nici ca alte tari sa se amestece in afacerile sale interne. Intr-un comunicat de presa, talibanii au insistat ca dupa revenirea lor…

- Câteva zeci de femei afgane au manifestat marți la Kabul pentru a cere respectarea drepturilor lor și încetarea "uciderii" de catre talibani a membrilor fostului regim, înainte de a fi rapid întrerupte de luptatorii islamiști, transmite AFP:Cele aproximativ…

- In pofida promisiunilor in privința unei guvernari mult mai tolerante in comparație cu prima lor perioada petrecuta la putere, talibanii au inceput inca din luna august, atunci cand au preluat din nou controlul asupra Afganistanului, sa incalce, rand pe rand, drepturile omului. Ultima restricție draconica…

- Sportivii lotului de box al Afganistanului, care au participat la Campionatele Mondiale de la Belgrad (desfasurate în octombrie și noiembrie), nu vor sa se mai întoarca în țara natala guvernata de talibani.11 boxeri si doi oficiali au ramas în Serbia dupa Campionatul…

- Talibanii au lansat luni un asalt asupra mai multor ascunzatori ale filialei locale a gruparii jihadiste Stat Islamic în provincia Khandahar din sudul Afganistanului, au declarat surse din cadrul poliției pentru AFP.Operațiunea împotriva Statului Islamic-Khorasan (ISIS-K) a fost lansata…

- Talibanii au anuntat marti ca doar moneda afgana va fi folosita la fiecare plata, interzicand astfel utilizarea monedelor staine. Decizia ar putea afecta și mai mult Afganistanul, care se confrunta cu o criza umanitara și cu o economie adusa in pragul colapsului de retragerea sprijinului international,…