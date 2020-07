Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua Al-Qaida a pastrat legaturi 'stranse' cu talibanii in Afganistan si este 'in interesul sau pe termen lung' sa atace fortele occidentale din regiune, afirma un raport al Pentagonului, publicat miercuri, transmite AFP. Prin semnarea unui acord bilateral cu Statele Unite la sfarsitul…

- Reteaua Al-Qaida a pastrat legaturi 'stranse' cu talibanii in Afganistan si este 'in interesul sau pe termen lung' sa atace fortele occidentale din regiune, afirma un raport al Pentagonului, publicat miercuri, transmite AFP.Prin semnarea unui acord bilateral cu Statele Unite la sfarsitul lui…

- Relația lui Donald Trump cu armata SUA a fost cea mai proasta de la preluarea mandatului, deoarece ministrul Apararii, Mark Esper, și respectați foști lideri militari, inclusiv Jim Mattis, s-au declarat dezamagiți de reacția președintelui la protestele anti-rasism din țara. „Nu sunt în…

- Cel putin 14 membri ai fortelor afgane au fost ucisi vineri in estul tarii, conform guvernului, in primul atac revendicat de insurgentii talibani de cand au decretat un armistitiu care a expirat marti seara si despre care nu au spus daca este prelungit, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Noaptea…

- Incidentul a avut loc intr-un cartier in care serviciile afgane de informatii au arestat recent membri ai gruparii Statul Islamic, acuzati de comiterea mai multor atacuri. Este vorba despre primul atac coordonat in capitala afgana din ultimele luni. Incidentul nu a fost, insa, revendicat. La…

- Armata americana estimeaza ca a ucis 132 de civili in operatiunile pe care le-a efectuat in 2019 in lume - un bilant mult mai mic decat evaluarile unor organizatii nonguvernamentale, relateaza AFP potrivit news.ro.Departamentul american al Apararii estimeaza ca ”132 de civili au fost ucisi…

- Peste 500 de civili au fost ucisi in primele trei luni ale lui 2020 in Afganistan, in pofida semnarii Acordului de la Doha de catre Statele Unite cu talibanii, denunta luni ONU intr-un raport, relateaza Reuters potrivit news.ro.In total, din ianuarie in martie au fost ucisi 1.293 de civili,…

- Peste 500 de civili au fost ucisi si 760 au fost raniti in primele trei luni ale acestui an in timpul conflictelor armate care au loc in prezent in Afganistan, potrivit unui raport al Misiunii de Asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (UNAMA) publicat luni, informeaza dpa. Multe dintre violentele…