Talibanii au trimis, sambata, trupe suplimentare in jurul aeroportului din Kabul pentru a impiedica adunarea de mulțimi mari dupa ce a avut loc atentatul sinucigaș de acum doua zile. Intre timp, transportul masiv de afgani efectuat de SUA scade tot mai mult pe masura de se apropie data stoparii, pe 31 august, scrie Euronews. Noi puncte de control au aparut pe drumurile care duc la aeroport, unele echipate de luptatori talibani in uniforma cu Humvee și ochelari de vedere nocturna capturați de forțele de securitate afgane. Zonele in care mulțimile de oameni s-au adunat in ultimele doua saptamani…