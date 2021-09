Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii i-au indemnat miercuri, la doua zile dupa retragerea americana din Afganistan, pe combatantii din Valea Panjshir, (Valea Celor Cinci Lei) - unul dintre ultimele buzunare ale rezistentei fata de noul regim -, sa depuna armele, pentru a evita un razboi sangeros, in urma primelor confrunatri…

- Talibanii s-au confruntat, luni seara, cu luptatorii Frontului Național de Rezistența din Afganistan regrupați in Valea Panjshir, singurul teritoriu din țara ramas necucerit de talibani. Potrivit Reuters, cel puțin opt talibani au fost uciși.

- Talibanii au anuntat, dupa redeschiderea bancilor din capitala Kabul, ca au interzis afganilor sa transfere dolari americani si artefacte in strainatate. Bancile au fost redeschise dupa putin mai mult de o saptamana, scrie news.ro. Citește și: Rezistența afgana din Valea Panjshir, ultimul…

- In Afganistan, mișcarea de rezistența anti-talibana este organizata in Valea Panjshir. Acești combatanți cu experiența sunt membri ai Frontului Național de Rezistența (NRF) – cel mai proeminent grup de opoziție afgan care a aparut de cand talibanii au capturat Kabulul in urma cu zece zile. Și se pregatesc…

- Liderul rezistentei anti-talibane din nordul Afganistanului, Ahmad Massoud, a declarat luni intr-un interviu pentru Sky News ca este gata sa moara pentru a apara poporul afgan de talibani. „Ce este mai sfant decat sa aperi libertatea?”, a declarat Massoud. „Am o obligatie fata de poporul din Afganistan,…

- Talibanii sunt pe cale sa atace și sa captureze Valea Panjshir, singurul loc din Afganistan ramas in afara controlului. Valea Panjshir se afla la doar la 113 km de Kabul și nu a cazut niciodata nici in mainile talibanilor.

- "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, dupa ce responsabili locali au refuzat sa o predea in mod pasnic", au anuntat talibanii pe contul lor de Twitter in araba.Talibanii au intrat pe 15 august in capitala Kabul fara a intampina…

- Talibanii au anunțat ca „sute” de combatanti de-ai lor se indreapta spre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, singura zona din Afganistan unde nu au controlul și unde, potrivit unor imagini care circula pe rețelele sociale de o saptamana, s-ar fi regrupat forțe afgane care se antreneaza pentru a le…