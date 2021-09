Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au salutat marti ajutorul de 1,2 miliarde de dolari promis de comunitatea internationala Afganistanului si au indemnat SUA sa dea dovada de mai multa generozitate, relateaza AFP. "Multumim si salutam angajamentul lumii de circa un miliard de dolari in ajutoare si le cerem sa-si continue…

- Talibanii au gasit 6,5 milioane de dolari și mai multe lingouri de aur din reședința fostului prim-vicepreședinte afgan Amrullah Saleh din provincia Panjshir. Asta este cea mai recenta dovada a corupției fostei conduceri a țarii.

- SUA sunt responsabile pentru haosul de la aeroportul din Kabul unde mii de afgani continua cu disperare sa astepte un zbor pentru a fugi din tara si asta trebuie sa înceteze "cât mai curând posibil", a declarat duminica un înalt responsabil taliban, relateaza AFP și…

- Talibanii au acces numai la 0,1 pâna la 0,2 la suta din rezervele financiare totale ale Afganistanului, a afirmat, miercuri, presedintele Bancii centrale afgane (DAB), Ajmal Ahmady, care a parasit tara. Acesta a mai precizat ca rezervele internationale ale tarii „nu au fost niciodata…

- Caderea rapida a Afganistanului in fata ofensivei talibanilor a declansat o criza politica si umanitara, mii de oameni incercand sa fuga din tara. Expertii in securitate sunt ingrijorati de ce se va intampla cu bogatia minerala neexploatata a tarii aflata acum sub controlul talibanilor, de care lumea…

- Talibanii ataca infrastructura de electricitate si informatica a Afganistanului in timp ce preiau controlul asupra unui numar tot mai mare de districte si puncte de granita strategice, relateaza Al Jazeera.