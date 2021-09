Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat reticent ca talibanii sa asigure securitatea aeroportului din Kabul, iar Turcia gestionarea sa, afirmand ca Ankara s-ar putea gasi intr-o pozitie delicata in cazul unui nou atentat, relateaza AFP. Turcia a prevazut de mult timp sa ajute la securizarea…

- Talibanii nu se lasa și vin cu pretenții – Le-au solicitat SUA sa pastreze o prezenta diplomatica in Afganistan dupa incheierea retragerii trupelor americane. Americanii nu au luat inca o decizie in acest sens. Potrivit responsabililor americani respectivi, liderii miscarii islamiste care a preluat…

- Talibanii si-au intensificat cautarea persoanelor care au lucrat cu fortele americane si NATO, se mentioneaza intr-un document confidential al Natiunilor Unite, in pofida promisiunii insurgentilor ca nu vor incerca sa se razbune pe oponentii lor. Dupa cum relateaza France Presse, raportul, redactat…

- Un britanic susține ca este blocat in Kabul, dupa ce talibanii au preluat controlul. El a ales sa mearga in vacanța in Afganistan și scrie pe rețelele de socializare ca guvernul britanic l-a abandonat. Miles Routledge (22 de ani) se ascunde intr-un adapost al Națiunilor Unite, dupa ce mai multe incercari…

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

