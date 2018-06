Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban a murit lovit de trasnet in județul Satu Mare, in timp ce se afla cu oile pe camp. De asemenea, doua dintre animalele din turma au fost lovite de trasnet. Ciobanul se afla cu oile pe camp in satul Gelu din județul Satu Mare. Barbatul a fost lovit de traznet, au precizat reprezentanții ISU…

- Traficul feroviar este blocat pe ruta Constanta-Mangalia, in statiunea Neptun, dupa ce un tren a lovit o masina care a intrat pe calea ferata fara sa se asigure. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 800 Constanta-Mangalia,…

- Talibanii afgani au cerut luni populatiei capitalei Kabul sa stea departe de "siturile militare" pe care le-ar putea ataca, pentru "a evita victimele civile", informeaza Agerpres."Mujahedinii sunt atenti sa reduca numarul de victime civile in diferite regiuni ale tarii. Dar singurul loc inca…

- Talibanii afgani au cerut luni populatiei capitalei Kabul sa stea departe de "siturile militare" pe care le-ar putea ataca, pentru "a evita victimele civile". "Mujahedinii sunt atenti sa reduca numarul de victime civile in diferite regiuni ale tarii. Dar singurul loc inca afectat este orasul Kabul",…

- Talibanii controleaza un procent in crestere din teritoriul afgan, in timp ce efectivele armatei afgane au scazut considerabil in ultimul an, indica un raport american dat publicitatii marti, transmite AFP. Cel mai recent raport trimestrial elaborat de SIGAR - organismul public responsabilul…

- Un nou raport evidențiaza efectele fatale ale știrilor de pe Facebook in țarile in curs de dezvoltare, in care dezinformarea și discursul care indeamna la ura alimenteaza atacurile transferandu-le in lumea reala, iar Silicon Valley este acuzat ca nu face nimic pentru a diminua acest fenomen.

- Ministerul de Externe considera ca actiunea SUA, Marii Britanii si Frantei in Siria este o reactie ferma la atrocitatile soldate cu victime in randul populatiei civile, subliniind ca Romania este solidara cu aliatii si partenerii sai strategici. De asemenea, MAE se pronunta pentru tragerea la raspundere…

- Aviația afgana a vizat luni o școala coranica din Kunduz, in nord-estul Afganistanului, unde avea loc o ceremonie de predare a diplomelor in prezența unor lideri talibani și a numeroși studenți, scrie AFP, care noteaza ca ar putea exista zeci de victime civile.