- Dezvaluirile Pandora Papers legate de averile secrete și tranzacțiile marilor lideri ai lumii a creat controverse peste tot. Dupa ce s-a publicat faptul ca președintele Vladimir Putin ar deține proprietați de lux in Monaco, Kremlinul a oferit un raspuns pe masura. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Vladimir Putin a anunțat,joi, ca va ramane in autoizolare cateva zile, dupa ce in anturajul președintelui Rusiei s-au imbolnavit de COVID-19 „nu unul, nu doi”, ci mai multe zeci de persoane, informeaza joi TASS si AFP, citate de Agerpres . „Din pacate, am fost nevoit in ultimul moment sa-mi aman vizita…

- Justitia rusa a condamnat marti retelele de socializare americane Facebook si Twitter la noi amenzi pentru continuturi considerate ilegale, inaintea alegerilor legislative care se vor desfasura in Rusia intre 17 si 19 septembrie, potrivit Reuters . Pentru Facebook, noua amenda este de 21 de milioane…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat acum o zi ca se izoleaza din cauza cazurilor de infectare cu Covid-19 din jur. Acesta s-a referit la infectari printre oamenii din anturajul sau. Purtatorul sau de cuvânt, Dmitri Peskov, a explicat ca liderul Kremlinului s-a exprimat „la…

- Rusia lui Vladimir Putin nu va lansa in curand covorul roșu pentru Bitcoin. Criptomonedele sunt inca percepute de instituții ca o amenințare la adresa sistemului monetar și financiar. Cu toate acestea, aceasta percepție nu este impartașita de investitorii ruși. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Un purtator de cuvant al talibanilor a indicat vineri ca China a promis sa mentina deschisa ambasada sa in Afganistan si sa majoreze ajutorul acordat acestei tari devastate de decenii de conflicte, noteaza AFP. Abdul Salam Hanafi, membru al biroului politic al gruparii islamiste la Doha, in Qatar, "a…

- Afganistanul se transforma intr-un stat esuat si se indreapta spre un razboi civil in care grupari militante precum Al Qaida vor prospera si probabil vor reprezenta din nou o amenintare pentru Occident, a declarat vineri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.