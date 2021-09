Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a spus un oficial american citat de Reuters.

- Patru cetateni americani au fost evacuati luni din Afganistan in cadrul plecarilor facilitate de Statele Unite, in premiera de la retragerea trupelor SUA din aceasta tara, finalizata la 31 august, a anuntat un oficial din Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Cei patru au ajuns intr-un…

- Statele Unite vor testa pentru COVID-19 toate persoanele evacuate din Afganistan si îsi propun sa puna bazele unui proces de vaccinare, a declarat marti un important oficial al administratiei americane, relateaza Reuters și Agerpres. Oficialul a afirmat ca numarul afganilor care intra în…

- OMS a anunțat ca este nevoie ca avioanele care preiau refugiati sa fie redirectionate spre Dubai pentru a incarca ajutoarele inainte de a ajunge in Afganistan.„Noi trebuie sa ducem provizii in tara pentru a-i ajuta pe cei ramasi in urma, in timp ce ochii lumii sunt acum atintiti asupra oamenilor care…

- Peste 2.200 de diplomați și alți civili au fost evacuați cu zboruri militare din Afganistan, a declarat miercuri, pentru Reuters, un oficial occidental din domeniul securitații, în condițiile în care accelereaza eforturile de a scoate oamenii din țara dupa preluarea capitalei de catre talibani.Cele…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane, noteaza Agerpres. Combatantii talibani au preluat controlul asupra…

