- Luptatorul de stil liber, proaspatul campionul european U-23 din acest an, Radu Lefter, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Anunțul a fost facut de Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale.

- Irina Begu, numarul 127 WTA, a declarat, marti, ca tenisul romanesc are potential. Aceasta spera sa reuseasca sa castige din nou o medalie olimpica la Paris in aceasta vara, dupa argintul cucerit la dublu de Horia Tecau si Florin Mergea la Rio 2016. „Horia si Florin au castigat o medalie la tenis la…

- O noua calificare pentru Republica Moldova. Judocanul Mihail Latișev a devenit campion mondial la Cupa Mondiala din Maroco, astfel asigurandu-și participarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

- Cu 3 luni inainte de Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), Comitetul Olimpic și Sportiv Roman cere ajutorul Loteriei Romane pentru a obține bani pentru sportivi. Astfel, se va lansa un loz special, iar 30% din caștiguri vor merge catre COSR. In total, 80 de sportivi romani sunt calificați…

- Flacara care va arde la Jocurile Olimpice de la Paris a fost predata oficial organizatorilor francezi in cadrul unei ceremonii din Grecia. Evenimentul a avut loc, ieri, pe stadionul din Atena, unde au avut loc primele Jocuri moderne in anul 1896. Astazi, insa, flacara va pleca spre orașul-port Marsilia,…

- Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au cedat in meciul decisiv care ii putea duce spre Jocurile Olimpice de la Paris in proba de dublu mixt la tenis de masa, ei fiind invinși cu 8-11, 15-13, 14-16, 11-8, 8-11, 11-4, 11-8 de perechea spaniola Maria Xiao-Alvaro Robles in turneul de calificare de la Havirov.…

- World Athletics, Federația Mondiala de Atletism, a anunțat azi ca, incepand cu Jocurile Olimpice de la Paris, medaliații cu aur de la fiecare dintre cele 48 de probe vor lua cate 50.000 $ (47.000 de euro). Peste patru ani insa, la JO de la Los Angeles, și ocupanții celorlalte doua locuri de pe podium…