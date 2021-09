Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au ajuns langa valea Panjshir si au recucerit trei districte in nordul Afganistanului care cazusera saptamana trecuta in mainile unei militii locale, relateaza Reuters, citandu-l pe purtatorul de cuvant al mișcarii islamiste.

- ACTUALIZARE VINERI, 20 august, 10:30 Mai mult de 18.000 de persoane au fost evacuate din Kabul de cand talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului, a declarat vineri un oficial NATO, angajandu-se sa dubleze eforturile de evacuare, in timp ce criticile la adresa modului in care Occidentul…

- Uniunea Europeana va trebui sa discute cu talibanii pentru a oferi sprijin populației Afganistanului, chiar daca blocul comunitar nu îi recunoaște pe insurgenți drept lideri legitimi ai țarii, a declarat marți Josep Borrell, șeful diplomației europene, citat de Reuters.„Nu am spus…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite…

- Luptatorii talibani au inconjurat orașul Ghazni din centrul Afganistanului, preluand controlul asupra caselor civililor in scopul de a lupta impotriva forțelor de securitate, au declarat luni oficialii. Ofensiva talibanilor in Ghazni a fost cea mai recenta operațiune desfașurata asupra unei capitale…