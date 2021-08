Stiri pe aceeasi tema

- Zabiullah Mujahid, purtatorul de cuant al talibanilor, a declarat la conferința de presa de marți, ca femeile nu ar trebui sa iasa din casa, pentru a merge la servici, desigur, totul doar pentru propria lor siguranța, potrivit Antena3. Astfel, eforturile de PR ale talibanilor par zadarnicite,…

- Companiile americane din domeniul online vin cu clarificari in privința regulilor pe care le aplica acum, in contextul in care Afganistanul a fost cucerit de talibani. Astfel, dupa Facebook, și Youtube a anunțat ca va interzice conturile pe care le dețin sau le opereaza talibanii, potrivit Reuters și…

- Talibanii susțin, marți, la Kabul, o conferința de presa. Este pentru prima data cand aceștia se adreseaza națiunii de la preluarea controlului asupra Afganistanului, noteaza BBC. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, care apare pentru prima data in fața camerelor, a declarat ca „dupa 20 de ani de…

- Scriitorul afgan Khaled Hosseini, in varsta de 56 de ani, care locuiește in Statele Unite ale Americii, deplange situația in care se afla acum țara sa de origine. Cu inima franta, dupa cum insuși marturisește, autorul romanului „Vanatorii de zmeie” („The Kite Runner”) indeamna la solidaritate și critica…

- Strazile din Kabul sunt pline de talibani, in timp ce majoritatea cetațenilor afgani stau ascunși in case. Cei care se incumeta pe strazi sunt de barbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poarta burka. Sentimentul anxietații, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața…

- Luptatorii talibani au ajuns duminica, 15 august, la periferia capitalei afgane, in timp ce muncitorii panicați au fugit din birourile guvernamentale, iar mai multe elicoptere au aterizat la ambasada SUA din Kabul pentru evacuarea personalului, a relatat agenția Associated Press . Talibanii au capturat…