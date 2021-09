Talibanii le-au interzis femeilor să urmeze cursurile sau să predea la Universitatea din Kabul Femeilor nu li se va mai permite sa urmeze cursurile sau sa lucreze la Universitatea din Kabul pâna când nu va fi creat &"un mediu islamic&" la instituția de învațamânt superior, a anunțat noul rector al universitații, citat de CNN.



&"Atât timp cât un mediu islamic real nu este oferit tuturor, femeilor nu le va fi permis sa vina la universitați sau munca. Întâi islamul&", a anunțat pe contul sau oficial de Twitter Mohammad Ashraf Ghairat, acesta fiind între timp dezactivat de platforma social media.



Anterior acesta anunțase ca…

