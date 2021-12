Stiri pe aceeasi tema

- Femeile afgane care doresc sa calatoreasca pe distante lungi vor trebui sa fie insotite de un barbat din familia lor, au anuntat talibanii duminica, un nou semn al inaspririi regimului in ciuda promisiunilor sale initiale, informeaza Agerpres. Recomandarea, emisa de Ministerul pentru Promovarea…

- Zeci de femei afgane au defilat joi la Kabul pentru-si revendica dreptul la educatie, munca si reprezentare politica, in cadrul unei manifestatii autorizate de talibani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Mancare, cariere, libertate!", au scandat unele dintre manifestante, in timp ce altele au arborat…

- Talibanii au executat sau au facut disparuți peste 100 de foști membri ai forțelor de securitate guvernamentale de când au preluat puterea în Afganistan, potrivit unui raport publicat marți, citat de dpa. Raportul de 25 de pagini documenteaza uciderea sau dispariția unor foști oficiali…

- „A fost foarte dificil pentru o femeie sa aiba un loc de munca în Afganistan chiar și înainte de talibani. Însa dupa ce ei s-au întors la putere lucrurile s-au înrautațit dramatic. Nu mai putem munci”, a relatat prezentatoarea TV Masooma Gholamy pentru Euronews.Pâna…

- Un purtator de cuvant al talibanilor a confirmat, sambata, ca trupurile celor patru activiste pentru drepturile femeilor au fost gasite in nordul țarii, scrie Hotnews , care citeaza AFP. Potrivit Ministerului de Interne taliban, au fost arestați doi suspecți. Astfel de asasinate au devenit tot mai frecvente…

- Talibanii au interzis complet utilizarea banilor straini in Afganistan. Oficialii au motivat necesitatea utilizarii monedei nationale in tranzactiile de pe piata locala. Guvernul taliban face presiuni la nivel international pentru eliberarea activelor financiare aflate in strainatate.

- Militanta pakistaneza pentru drepturile femeilor Malala Yousafzai, care a supravietuit in 2012 unui atentat al talibanilor pakistanezi, a adresat o scrisoare deschisa guvernului taliban din Afganistan, indemnandu-l sa lase fetele sa revina la scoala, informeaza luni AFP. "(Ma adresez) autoritatilor…

- Talibanii intentioneaza sa restabileasca o ordine constitutionala veche de mai multe decenii pentru guvernul lor de tranzitie, ordine ce limiteaza raspunderea in fata cetatenilor si parlamentarilor, a declarat un oficial taliban in timpul unei intrevederi la Kabul cu diplomati chinezi, informeaza…