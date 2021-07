Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane…

- Talibanii sustin ca au cucerit un post de frontiera-cheie cu Pakistanul, Spin Boldak, dupa o ofensiva de doua luni, insa autoritatile afgane dezmint, relateaza Euronews. Aceste militii fundamentaliste castiga teren, in timp ce fortele afgane, sustinute de NATO, pierd teren, in paralel cu o retragere…

- Talibanii le-au transmis marti un apel locuitorilor oraselor afgane sa se predea pentru a se evita luptele in asezarile urbane, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'Acum cand luptele din munti si deserturi au ajuns la portile oraselor, mujahedinii nu vor lupte in orase. Este mai bine ca (...)…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii, dar și ca urmare a misiunilor lor secrete de destructurare și distrugere a armatei afgane - talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa”…

- Talibanii au preluat controlul duminica asupra districtului-cheie Panjwai, din vechiul lor bastion din provincia meridionala Kandahar, dupa lupte in timpul noptii impotriva fortelor afgane, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP. Situat la circa 15 kilometri de orasul Kandahar, capitala…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti în ultimele 24 de ore, în urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, în contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza agenția Reuters citata de News.ro. Confruntari armate fac…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…