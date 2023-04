Stiri pe aceeasi tema

- Creierul gruparii Stat Islamic, despre care se crede ca ar fi planuit devastatorul atentat cu bomba din 2021 de pe aeroportul din Kabul, a fost ucis de talibanii aflati la putere in Afganistan, au declarat oficiali americani, scrie BBC.

Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigozhin, vrea sa recruteze aproximativ 30.000 de noi luptatori pana la jumatatea lunii mai.

Luptatorii talibani au interzis vanzarea de anticoncepționale in capitala afgana Kabul, susținand ca utilizarea lor de catre femei este o conspirație occidentala pentru a controla populația musulmana, scrie The Guardian.

Peste 53 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac atribuit gruparii Stat Islamic care a avut loc intr-o regiune desertica din centrul Siriei, acest atentat fiind cel mai sangeros din ultimul an, relateaza AFP, citat de news.ro.

Armata SUA a anuntat vineri ca a ucis, intr-un raid in Siria, un lider de rang inalt al gruparii jihadiste Stat Islamic, iar in timpul operatiunii, care a avut loc joi seara, au fost raniti si patru soldati americani, relateaza AFP, citat de news.ro.

Cel putin patru militari americani au fost raniti in Siria, in cursul unei operatiuni in care a fost asasinat un lider al retelei teroriste Stat Islamic, anunta Comandamentul Central american (CENTCOM), transmite Mediafax.

Autoritatile talibane din Afganistan au anuntat uciderea a trei militanti din cadrul ISIS in urma unui raid in Kabul. Alti membri ai gruparii, intre care cel putin un strain, au fost arestati, scrie Rador.

Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, i-a transmis prim-ministrului ucrainean Denis Smihal ca tarile Uniunii Europene intentioneaza sa antreneze in total 30.000 de soldati ucraineni, informeaza joi DPA, scrie AGERPRES.