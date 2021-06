Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii isi continua cuceririle teritoriale in Afganistan, preluand controlul asupra a inca doua districte in nordul tarii, pe fondul retragerii fortelor straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa. In ultimele 24 de ore, talibanii au preluat controlul in districtul…

- Armata SUA nu a parasit inca Afganistanul, dar iși pregatește deja intoarcerea, in cazul in care jihadiștii din Al Qaeda sau grupul Statului Islamic „lanseaza un atac asupra Statelor Unite”, a dezvaluit vineri un oficial de la Pentagon, citat de AFP. Intr-o perioada in care experții se tem…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti în ultimele 24 de ore, în urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, în contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza agenția Reuters citata de News.ro. Confruntari armate fac…

- Talibanii au capturat vineri doua districte situate in doua provincii diferite din Afganistan, care se adauga victoriilor militare recente, informeaza dpa. Talibanii au preluat controlul asupra districtului Shenkai din sudul provinciei Zabul, dupa o saptamana de lupte grele si un asediu…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii si…

- Afganistanul se pregatește pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt inca prezenti in tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit in 2020 cu administratia lui Donald Trump, relateaza Reuters. O sursa din domeniul securitatii a declarat ca orasul Kabul…

- Fortele guvernamentale mozambicane au preluat controlul asupra orasului de coasta Palma, situat in apropierea de proiectul unei instalatii de gaze naturale al gigantului francez Total, anunta un purtator de cuvant al armatei si un reprezentant al provinciei, relateaza Reuters.