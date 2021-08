Talibanii îşi consolidează controlul în nordul Afganistanului Insurgentii talibani si-au intarit marti controlul asupra teritoriilor pe care le-au cucerit in nordul Afganistanului, fortand locuitorii sa se retraga in casele lor, in timp ce un comandant al unei militii pro-guvernamentale a promis sa lupte pana la capat pentru orasul Mazar-i-Sharif, relateaza Reuters.



Profitand de retragerea trupelor americane, talibanii au castigat rapid teren in ultimele saptamani si au preluat controlul asupra mai multor capitale de provincie.



Marti, ei si-au intarit controlul asupra orasului Aybak, capitala provinciei Samangan, pe ruta principala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

