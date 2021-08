Talibanii, învinşi de Internet! Ce s-a întâmplat cu site-urile lor? Site-urile oficiale ale talibanilor, care au preluat puterea in Afganistan saptamana trecuta in urma unei ofensive fulger, pareau sa fi disparut de pe internet vineri seara tarziu. Nu se știe daca este o eroare tehnica sau daca este vorba de alte cauze. 5 site-uri n-au putut fi accesate Cinci site-uri oficiale ale talibanilor par sa […] The post Talibanii, invinsi de Internet! Ce s-a intamplat cu site-urile lor? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

