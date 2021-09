Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au inlocuit vineri Ministerul afgan al Conditiei feminine printr-un minister destinat "promovarii virtutii si prevenirii viciului", insarcinat sa supravegheze respectarea legii islamice, institutie din care angajatele de acum inainte sunt excluse, relateaza Reuters si AFP. Muncitori au fost…

- Talibanii le-au cerut vineri tuturor femeilor din sistemul sanitar al Afganistanului sa revina la lucru, pe fondul dificultatilor în functionarea serviciilor publice dupa ce numerosi afgani instruiti au fost evacuați din țara, relateaza Reuters și Agerpres. Dupa ce talibanii au preluat…

- Afganistanul nu va fi o democratie, aceasta tara urmand sa fie condusa conform legii islamice, a declarat miercuri intr-un interviu agentiei Reuters un membru de rang inalt al miscarii talibanilor, Waheedullah Hashimi. In urma preluarii puterii de catre acestia pe cale militara dupa retragerea…

- Trei rachete au lovit in noaptea de sambata spre duminica aeroportul din Kandahar, oras in sudul Afganistanului, unde talibanii si fortele afgane se infrunta de mai multe saptamani, au anuntat reprezentanti ai aeroportului, transmit AFP si Reuters. "Doua rachete au produs daune la pista (...)…