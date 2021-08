Talibanii încep să-şi arate chipurile pe Twitter Liderii talibanilor care au preluat puterea in Afganistan incep sa-si dezvalui chipurile si identitatile, dupa ce timp de 20 de ani multi dintre ei au fost vag cunoscuti de serviciile de informatii occidentale, noteaza joi intr-un comentariu agentia EFE.



Pe langa conferintele de presa, o cale de a se face cunoscuti este reteaua de socializare Twitter, care cel putin deocamdata are fata de talibani o ingaduinta ce contrasteaza cu decizia de a-i suspenda contul fostul presedinte american Donald Trump dupa asaltul unor simpatizanti ai acestuia asupra Capitoliului in luna ianuarie.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

