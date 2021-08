Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Kabul, ca nu vor exista razbunari, deoarece nu poarta nimanui pica, important fiind faptul ca tara a fost eliberata.

- Talibanii susțin, marți, la Kabul, o conferința de presa. Este pentru prima data cand aceștia se adreseaza națiunii de la preluarea controlului asupra Afganistanului, noteaza BBC. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, care apare pentru prima data in fața camerelor, a declarat ca „dupa 20 de ani de…

- Imagini cu momentul în care talibanii intra în Kabul, capitala Afganistanului, au fost publicate de Al Arabiya.În imagini - despre care Al Arabiya spune ca surprind momentul intrarii talibanilor în Kabul, duminica - poate fi vazut intrând pe o strada din oraș un grup…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

