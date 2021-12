Talibanii: „Femeile nu sunt o proprietate, ele sunt ființe umane” Talibanii au publicat un document care cuprinde șase puncte pentru a clarifica faptul ca „femeile nu sunt o proprietate, ele sunt ființe umane nobile și libere”. Decretul a omis, insa, și dreptul lor la educație și la munca. Potrivit ABC Internacional , islamiștii au surprins cu o rugaciune in care au emis un decret privind drepturile femeilor din „emirat”. Islamiștii au emis un document in șase puncte pentru a clarifica faptul ca „femeile nu sunt proprietate, ci sunt ființe umane nobile și libere” și pentru a respinge casatoriile forțate, o practica obișnuita in țara. Talibanii considera ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

