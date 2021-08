Stiri pe aceeasi tema

- Germania a afirmat, miercuri, ca a primit asigurari de la talibani ca afganii vor putea parasi tara cu avioane comerciale dupa retragerea trupelor americane la 31 august, scrie AFP, potrivit News.ro.Adjunctul biroului politic al talibanilor din Qatar Sher Abbas Stanekzai "m-a asigurat ca afganii…

- Talibanii l-au condamnat la moarte pe fratele unui traducator afgan, potrivit scrisorilor obținute și publicate de CNN, acuzându-l ca a ajutat SUA și ca i-a oferit ajutor fratelui sau, care a lucrat ca interpret al trupelor americane din Afganistan. Citește întreaga știre pe Digi24.

- Cei doi presedinti au subliniat ca prioritatea o constituie combatarea terorismului si a traficului de droguri, arata comunicatul Kremlinului.Erdogan si-a exprimat speranta intr-o tranzitie lina in Afganistan, apreciind ca este important ca talibanii sa nu repete greselile din trecut si sa-si respecte…

- Guvernul afgan este pregatit sa achizitioneze elicoptere militare ruse si in aceasta privinta asteapta un raspuns din partea autoritatilor de la Moscova, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Kabul, citat de Interfax, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul autoritatilor afgane are loc…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la functia de cancelar, Armin Laschet, este favorabil trimiterii inapoi in Afganistan a solicitantilor de azil afgani, care comit infractiuni pe teritoriul Germaniei, in pofida violentelor in crestere in tara lor de origine, relateaza luni dpa. "Urmarim foarte…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…