Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la reinstaurarea regimului taliban in Afganistan, femeile afgane au iesit in strada sambata la Kabul, pentru a denunta restrictiile impuse de talibani asupra drepturilor lor la educatie, munca si libertate de miscare. Manifestatia a fost dispersata cu violențe și focuri de arma in aer.

- Polițiști atacați cu pietre și rangi, in Baia Mare. Bataușii au luat-o la fuga pe camp, dupa ce agenții au tras focuri de avertisment. Impreuna cu mai multi colegi de serviciu, politistul s-a dus sa aplaneze un conflict izbucnit intre zeci de persoane in zona Pirita – o comunitate de romi de la marginea…

- Talibanii investigheaza „afirmația" Statelor Unite potrivit careia liderul al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, a fost ucis intr-un atac cu drona la Kabul, a declarat joi un oficial taliban, care a avertizat SUA sa nu mai repete niciodata astfel de atacuri pe teritoriul Afganistanului. Potrivit acestuia, liderii…

- Explozii urmate de focuri de arma au fost auzite sambata dimineata in apropiere de un templu sikh la Kabul, capitala Afganistanului, au relatat martori pentru AFP si Reuters.Am auzit focuri de arma si explozii ce veneau dinspre templul sikh, a declarat Gornam Singh, un lider al comunitatii sikh din…

- La Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, va sosi și un reprezentant al organizației ”Taliban” transmite TASS , citand o sursa din cercurile diplomatice. Este vorba despre insarcinatul cu afaceri afgan la Moscova Jamal Nasir Garhwal. Talibanii sunt o mișcare paramilitara politica și…

- Talibanii au respins vineri apelul Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) de a reveni asupra restrictiilor impuse femeilor afgane, apreciind drept ''fara fundament'' ingrijorarile exprimate de comunitatea internationala asupra acestor probleme, informeaza AFP.

- Turcia l-a convocat duminica pe ambasadorul SUA la Ankara, Jeff Flake, dupa ce ambasada americana avertizase ca sunt posibile acte de violenta din partea politiei la o demonstratie a opozitiei turce care a avut loc sambata la Istanbul, informeaza agentia dpa.