- Talibanii au deschis focul pe strazile din Kabul, marți, in incercarea de a opri un protest, conform jurnaliștilor occidentali aflați inca in capitala afgana.Talibanii au inceput sa traga pentru a opri un protest declanșat la Kabul impotriva regimului lor.

- Cofondatorul mișcarii talibane și liderul politic al islamiștilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, va fi noul șef al guvernului, potrivit Reuters , care citeaza surse talibane. Conducerea noului guvern din Afganistan va fi completata de mullahul Mohammad Yaqoob, fiul cofondatorului taliban Mohammad Omar…

- Focuri de arma s-au auzit la Kabul in primele ore ale zilei de marti dupa ce militarii americani au confirmat plecarea lor din Afganistan dupa 20 de ani de razboi, responsabili talibani aratandu-se triumfatori dupa ceea ce au numit un "moment istoric", noteaza AFP. "In aceasta seara, la miezul noptii,…

- Membrii organizației teroriste "Taliban", interzise in Rusia, au sarbatorit retragerea ultimilor militari ai armatei americane din Afganistan. {{544740}}Ei au tras in aer din mitraliere și au lansat focuri de artificii.

- Razboiul dus de SUA in Afganistan s-a incheiat. Armata americana a publicat o fotografie cu ultimul militar urcand la bordul ultimului avion de transport. In urma au ramas la putere tot talibanii, care fusesera alungați la inceputul razboiului, acum 20 de ani și care și-au sarbatorit noua independența…

- Talibanii l-au condamnat la moarte pe fratele unui traducator afgan, potrivit scrisorilor obținute și publicate de CNN, acuzandu-l ca a ajutat SUA și ca i-a oferit ajutor fratelui sau, care a lucrat ca interpret al trupelor americane din Afganistan. Scrisorile sunt doar un exemplu al modului in care…

- Un ofiter de securitate afgan a fost ucis luni dimineata intr-un schimb de focuri intre fortele afgane de securitate, soldati germani si americani cu atacatori neidentificati la poarta nordica a aeroportului militar din Kabul, informeaza dpa. Alte trei persoane au fost ranite, comunica Bundeswehr-ul…

- Talibanii au patruns in Kabul, duminica, ei spunand ca au facut acest lucru pentru a asigura ordinea in zonele parasite de fortele guvernamentale, relateaza The Guardian. In urma cu cateva ore, talibanii anuntau ca nu intentioneaza sa preia controlul orasului cu forta si sa se razbune asupra celor din…