- Talibanii și-au exprimat furia dupa ce prințul Harry a dezvaluit ca a ucis 25 de "piese de șah" inamice in timpul misiunii sale in Afganistan, in cartea sa. Vorbind pentru DailyMailOnline, militanții l-au ironizat pe prinț, spunand ca au ras ultima oara de Occident și de "ratatul cu gura mare" Ducele…

- Regina, in ultimele ei luni de viața, asaltata de Prințul Harry pentru BANIIn ultimele ei luni de viața, regina Elisabeta a II-a a incercat sa-i convinga pe Prințul Harry și pe tatal sau sa-și vorbeasca, dupa ce Prințul Charles a incetat sa mai raspunda apelurilor telefonice ale acestuia, prin care…

- Noul documentar Netflix despre prințul Harry și Meghan Markle este vazut ca o „declarație de razboi” de catre membrii regali, au declarat surse citate de Daily Mail. Un trailer promoțional, care a fost postat online in a doua zi dupa vizita Prințului și a Prințesei de Wales in SUA, a spulberat orice…