- Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat…

- Seful serviciului de comunicare al guvernului afgan a fost asasinat în timpul rugaciunii de vineri la Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, la câteva zile dupa ce talibanii au promis sa vizeze oficialitati guvernamentale, transmite France Presse. "Din nefericire, teroristii…

- In ultimele doua luni, talibanii au ocupat mai mult teritoriu in Afganistan decat in toata perioada de cand au fost indepartați de la putere in 2001. Aceștia au fost incurajați de retragerea trupelor americane din ultimele saptamani, ocupand astfel mai multe districte aflate sub controlul Guvernului,…

- Talibanii au propus o incetare a focului de trei luni in schimbul eliberarii de catre guvernul afgan a 7.000 de insurgenti incarcerati, a anuntat joi un membru al echipei guvernamentale de negociere, transmite AFP. 'Este o exigenta considerabila', a declarat presei Nader Nadery, potrivit caruia…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Talibanii au declarat pentru BBC ca soldatii straini ramasi in Afganistan dupa luna septembrie vor fi considerati forte cotropitoare. Misiunea NATO, care a durat 20 de ani, este aproape de final. Dar exista informatii potrivit carora aproximativ 1.000 de militari vor ramane in tara pentru a proteja…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…

- Negociatori ai guvernului afgan si membri ai conducerii miscarii talibane s-au intalnit vineri in Qatar pentru a discuta in legatura cu negocierile de pace din Afganistan, care sunt blocate de luni de zile, au declarat oficiali ai ambelor parti, relateaza AFP. ''O reuniune a avut loc astazi…