Talibanii cuceresc Afganistanul într-o acțiune fulger: este așteptat asaltul asupra capitalei Kabul Insurgentii talibani au cucerit al doilea si al treilea mare oras din Afganistan, au declarat vineri oficiali locali, in conditiile in care rezistenta fortelor guvernamentale cedeaza, existand temeri tot mai mari ca atacul impotriva capitalei Kabul va avea loc in cateva zile, transmite Reuters. Un oficial guvernamental a confirmat ca orasul Kandahar, centrul economic din sudul tarii, se afla sub control taliban, dupa 20 de ani de razboi, informeaza News.ro. Orasul Herat, din vestul tarii, a cazut la randul sau in fata gruparii islamiste dure. "Orasul arata ca o linie de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

