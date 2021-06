Stiri pe aceeasi tema

- Insurgentii talibani au preluat marti controlul asupra principalului punct de trecere a frontierei cu Tadjikistanul, republica ex-sovietica din Asia Centrala, in nordul Afganistanului, precum si asupra unor districte care duc spre capitala provinciei Kunduz, au anuntat responsabili locali, citati…

- Talibanii au incercuit luni orasul-cheie Kunduz, „capitala” nord-estului Afganistanului, relateaza AFP. In oraș locuiesc peste 260.000 de civili. Daca armata afgana nu primește sprijin aerian de la americani, va fi o catastrofa, afirma oficiali locali. Sudul Afganistanului este controlat deja de…

- Un microbuz inmatriculat in Ucraina a intrat intr-un tir. Saisprezece ocupanti ai microbuzului implicat intr-un accident rutier pe A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, au fost raniti, iar o persoana a decedat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 28 849 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 14 417 traversari persoane, dintre care 8 696 treceri la frontiera moldo-romana, 1 692 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 029 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 25 564 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 12 926 traversari persoane, dintre care 8 248 treceri la frontiera moldo-romana, 1 796 treceri la frontiera cu Ucraina și 2 882 treceri…

- De la vara, daca sunteți gasiți la granița cu sume de bani care depașesc 10.000 de euro, nu mai riscați sa ramaneți fara ei. In schimb, sunt menținute amenzile in astfel de cazuri. Astfel, potrivit unui proiect de act normativ initiat de Ministerul Finantelor și aflat, in prezent, in dezbatere publica,…

- Traficul prin toate punctele de trecere a frontierei de pe segmentul moldo-roman și moldo-ucrainean va fi restabilit atat pentru calatori, cat și pentru transportul de marfuri, incepand cu ziua de luni, 24 mai, ora 08:00. Anunțul a fost facut astazi de poliția de frontiera.

- Este vorba de vanzarea puilor de o zi pana la pasarile de reforma, precum și a tuturor speciilor de pasari comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a oricaror altor activitați de intermediere in vederea comercializarii directe catre crescatorii de pasari din gospodariile…