Talibanii ''condamnă ferm'' atentatele sângeroase de lângă aeroportul din Kabul Talibanii "condamna ferm" atentatele sangeroase care au avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a declarat purtatorul lor de cuvant, subliniind ca acestea au avut loc intr-o zona aflata in responsabilitatea armatei americane, informeaza AFP si Reuters.



"Emiratul islamic condamna ferm atentatele cu bomba care au vizat civili la aeroport", a afirmat intr-un tweet Zabihullah Mujahid. "Explozia a avut loc intr-o zona unde fortele americane au responsabilitatea de a asigura securitatea".



Cel putin 13 persoane au fost ucise si alte cateva zeci au fost ranite in urma celor doua

Sursa articol si foto: agerpres.ro

