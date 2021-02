Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cerut marti Statelor Unite sa respecte acordul de la Doha, ce prevede retragerea totala a fortelor americane din Afganistan pana la 1 mai, dar pe care administratia Biden il reexamineaza in prezent, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Intr-o scrisoare in 11 puncte, talibanii pledeaza…

- „Grupul de lucru va lucra rapid pentru a ne permite sa decidem o directie ferma cu privire la chestiunile in legatura de China", a declarat Joe Biden in cursul primei sale vizite la Pentagon.„Acest lucru va necesita un efort al intregului guvern, o cooperare intre cele doua partide in Congres si aliante…

- Mai multe organizații pentru drepturile omului și libertatea presei au cerut administrației noului președinte american Joe Biden sa renunțe la acuzațiile împotriva fondatorului Wikileaks, Julian Assange, într-o scrisoare publicata marți, potrivit AFP.Australianul de 49 de ani este…

- ]Trupele internationale intentioneaza sa ramana in Afghanistan dincolo de luna mai, termenul prevazut in acordul Statelor Unite cu insurgentii talibani, au declarat patru oficiali ai NATO, ceea ce ar putea escalada tensiunile cu talibani care cer retragerea in totalitate, transmite Reuters.

- Tratarea Chinei ca pe un "rival strategic" al Statelor Unite este eroare ce ar putea duce la "greseli grave", a avertizat ambasadorul chinez in Statele Unite intr-un discurs catre un forum online, transmite joi Reuters. De cand administratia presedintelui Donald Trump a definit China ca pe un rival…

- Presedintele Vladimir Putin va raspunde in acelasi sens daca noua administratie a Statelor Unite va arata o disponibilitate de a discuta, a declarat, duminica, un purtator de cuvant al Kremlinului, care a acuzat in acelasi timp Washingtonul de amestec in protestele care au avut loc sambata in sprijinul…

- WSJ: Janet Yellen da asigurari ca SUA nu cauta un dolar mai slab pentru a castiga un avantaj concurential. ”Trebuie sa ne opunem incercarilor altor tari de a face asta” Janet Yellen, fosta șefa a Fed și nominalizata de Joe Biden la conducerea Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, ar…

- ”Vietnamul si Elvetia isi manipuleaza monedele”, stabileste Departamentul american al Trezoreriei, care a evaluat situatia principalilor 20 de parteneri comerciali ai Statelor Unite in perioada iulie 2019-iunie 2020. Alte zece tari - intre care Germania, Japonia si Italia - au fost plasate sub supraveghere…