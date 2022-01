Stiri pe aceeasi tema

- Diplomații americani și europeni au inceput luni primele discuții cu reprezentanții regimului taliban pentru a cauta soluții la criza umanitara din Afganistan, informeaza Reuters. Discuțiile au loc in Norvegia, timp de trei zile, intr-un hotel din capitala Oslo. Deși Norvegia și aliații din NATO nu…

- Talibanii au exclus din randurile lor 3.000 de membri, acuzati de practici ilegale, in cadrul unui vast "proces de filtrare" inceput dupa revenirea lor la putere in Afganistan, a anuntat sambata un responsabil citat de AFP. Talibanii au ocupat Kabulul in august, dupa 20 de ani de insurectie impotriva…

- Talibanii din Pakistan au anuntat ca nu vor mai respecta armistitiul temporar incheiat in 9 noiembrie cu fortele guvernamentale, mediat de ministrul de interne taliban din Afganistan, Sirajuddin Haqqani, informeaza vineri dpa, potrivit Agerpres. Unii experti in securitate apreciaza, potrivit agentiei…

- Femeilor li s-a interzis sa apara in drame de televiziune din Afganistan, conform noilor reguli impuse de guvernul taliban. Reporterii spun ca unele dintre reguli sunt vagi și pot fi interpretate. Femeile din Afganistan nu mai au voie acum sa joace in dramele TV. Potrivit noilor reguli impuse de talibani…

- Un purtator de cuvant al talibanilor a confirmat, sambata, ca trupurile celor patru activiste pentru drepturile femeilor au fost gasite in nordul țarii, scrie Hotnews , care citeaza AFP. Potrivit Ministerului de Interne taliban, au fost arestați doi suspecți. Astfel de asasinate au devenit tot mai frecvente…

- Guvernul taliban din Afganistan a anunțat ca interzice folosirea monedelor straine, ceea ce ar perturba și mai mult economia aflata deja în dificultate, conform AFP, citata de The Straits Times.De când au ajuns afganii la putere, moneda naționala s-a depreciat, iar rezervele țarii…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat marti solicitarea adresata Comisiei Europene de a rambursa Ungariei cheltuielile aferente protectiei frontierelor, transmite MTI. Intr-o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, seful executivului ungar sustine ca pana…

- Afganistanul se afla in pragul unei catastrofe umanitare, asta in timp ce, potrivit Bancii Mondiale, țara are rezerve valutare de aproximativ 10 miliarde de dolari blocate in strainatate, mai ales in SUA și Europa. Shah Mehrabi, un membru al consiliului de administrație al Bancii Centrale Afgane, a…