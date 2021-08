Talibanii câștigă teren în Afganistan: Încă două capitale ale provinciilor nordice au fost cucerite Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate în aceasta saptamâna, primele care au cazut în mâinile insurgentilor de la începutul fazei finale a retragerii trupelor straine în luna mai, informeaza EFE preluata de Agerpres.



Dupa zile de lupte grele, orasele afgane Kunduz si Sar-e-Pol, capitalele provinciilor cu aceleasi nume, au cazut, iar fortele de securitate afgane controleaza doar spatii limitate, cum ar fi un aeroport, sau s-au refugiat într-o baza militara

Sursa articol: hotnews.ro

