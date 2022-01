Stiri pe aceeasi tema

- Aliații europeni vor sa demonstreze un front comun in fața Moscovei inainte de discuțiile care vor avea loc vineri la Geneva intre secretarul de stat al SUA Antony Blinken și omologul sau rus Serghei Lavrov, o ultima tentativa diplomatica de detensionare a crizei de la granița Ucrainei, scrie Reuters.…

- Anul 2022 ar putea sa aduca o premiera: economia mondiala va depași 100.000 de miliarde de dolari, in timp ce China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se aștepta toata lumea, pana cand va putea sa depașeasca Statele Unite ca prima economie a lumii, potrivit unui raport citat de Reuters. Astfel,…

- Autoritațile italiene au inasprit joi restricțiile pentru a reduce creșterea infecțiilor Covid-19, inclusiv prin interzicerea tuturor evenimentelor publice in noaptea de Revelion, dupa ce numarul infecțiilor zilnice au atins un nivel maxim, relateaza Reuters . Ministrul Sanatații, Roberto Speranza,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…

- "A aparut o Hotarare de Guvern de curand care spune foarte clar: accesul, de exemplu, la mall-uri, la cinematografe, este posibil si pe baza de test. Deci, dintr-o data o sa avem o adresabilitate mai mare la testare, care, sa stiti, ca e foarte, foarte importanta, pentru ca iti ofera sansa sa descoperi…

- Activistii de mediu au vizat vineri 15 depozite din intreaga Europa ale grupului Amazon, cu ocazia promotiilor de 'Black Friday', si de asemenea gigantul american din domeniul e-commerce s-a confruntat si cu protestele organizate de angajatii din Germania, Franta si Italia, transmite Reuters.…

- Spania, care inregistreaza una dintre cele mai mari rate de vaccinare din marile tari europene, este scutita de cresterea numarului de infectari pe acest continent, dar nu este complet protejata de riscul unei recrudescente a pandemiei, au avertizat mai multi experti in epidemiologie, informeaza joi…

- Tarile europene au apelat la o serie de masuri pentru a amortiza socul dat de scumpirile energiei, de la cecuri in Franta, la ajutoare pentru benzina in Portugalia, relateaza El Pais. Conform unei analize publicate in cotidianul spaniol, aproape 20 de tari de pe Vechiul Continent "au schimbat…