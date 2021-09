Stiri pe aceeasi tema

- Șase avioane care urmau sa efectueze curse charter de evacuare a circa 1600 de persoane – inclusiv 100 de americani – din Afganistan au fost reținute la sol de talibani, in timp ce aceștia poarta negocieri cu Departamentul de Stat al SUA, a declarat p entru Newsweek un oficial al unui ONG implicat…

- Șase curse charter ale organizației Mercury One care urmau sa evacueze 1.600 de persoane, inclusiv 100 de cetațeni americani, din Afganistan au fost reținute la sol de catre talibani, a transmis un oficial al unui ONG implicat in evacuari pentru Newsweek . Alte trei zboruri de evacuare – doua cu un…

- Talibanii au încheiat o întâlnire de trei zile la care a fost discutata formarea unui nou guvern pentru Afganistan, a anuntat gruparea într-un comunicat, citeaza BBC.Liderul Mullah Hibatullah Akhundzada a condus discutiile privind „actualele probleme politice, de securitate…

- OMS a anunțat ca este nevoie ca avioanele care preiau refugiati sa fie redirectionate spre Dubai pentru a incarca ajutoarele inainte de a ajunge in Afganistan.„Noi trebuie sa ducem provizii in tara pentru a-i ajuta pe cei ramasi in urma, in timp ce ochii lumii sunt acum atintiti asupra oamenilor care…

- Franta nu va ajunge la „nicio recunoastere” si „nicio intelegere” cu talibanii care au preluat conducerea Afganistanului dupa ce au intrat in capitala Kabul, a declarat joi secretarul francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, citat de AFP și Agerpres . „Nu exista niciun contact politic, nu va…

- Peste 2.200 de diplomați și alți civili au fost evacuați cu zboruri militare din Afganistan, a declarat miercuri, pentru Reuters, un oficial occidental din domeniul securitații, în condițiile în care accelereaza eforturile de a scoate oamenii din țara dupa preluarea capitalei de catre talibani.Cele…

- Aproximativ 20.000 de afgani care au asistat armata SUA, în special ca translatori, au solicitat în aceasta etapa sa fie evacuati de Statele Unite, a declarat joi Casa Alba, precizând ca acest numar nu include familiile, relateaza La Libre și Agerpres. Acesti afgani si familiile…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, subliniaza, miercuri, intr-o postare pe Facebook, importanta inchiderii, in cadrul Summit-ului UE-SUA, a disputei comerciale dintre Boeing și Airbus, un rezultat extrem de important al reuniunii careia guvernanții romani nu i-au acordat, insa, nicio…