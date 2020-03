Talibanii au reluat atacurile, după ce guvernul afgan a interpretat diferit acordul semnat cu SUA Talibanii au executat 33 de atacuri in ultimele 24 de ore in 16 din cele 34 de provincii afgane, soldate cu 14 morti si peste 20 de raniti, fiind astfel reluate operatiunile militare dupa noua zile de reducere a violentelor si semnarea acordului cu SUA, relateaza marti agentia EFE.



Potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, printre persoanele ucise in aceste atacuri se numara si 6 civili, alti 14 fiind raniti. La randul lor, fortele de securitate afgane au ucis 8 combatanti talibani, alti 15 fiind raniti si luati prizonieri.



Asa cum a promis guvernul…

Sursa articol: agerpres.ro

