- Insurgenti talibani au rapit mai mult de 100 de pasageri din trei autobuze in nordul Afganistanului, au informat oficiali, desi acordul de incetare a focului anuntat de guvern urmeaza sa intre in vigoare, relateaza dpa, potrivit Agerpres.ro.

- "Anunt un nou armistitiu cu incepere de maine (luni) pana la aniversarea profetului (21 noiembrie), cu conditia ca talibanii sa faca acelasi lucru", a afirmat seful statului in cursul unui discurs televizat. Un prim armistitiu de cateva zile a fost declarat intre cele doua parti in iunie pentru sfarsitul…

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit talibanilor, Comitetul International…

- Cel putin 100 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi incepand de joi in luptele cu talibanii pentru controlul orasului Ghazni, in estul Afganistanului, a declarat luni ministrul afgan al apararii, Tariq Shah Bahrami, relateaza AFP. 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte cateva zeci au fost ranite luni, la Kabul, intr-un atac sinucigas care a avut loc la intrare in Ministerul pentru Reabilitare rurala si Dezvoltare al Afganistanului, au anuntat oficiali afgani, informeaza AFP si dpa, preia Agerpres.Potrivit purtatorului…

- Reprezentanti de rang inalt talibani negociaza in secret cu oficiali afgani in vederea unui armistitiu, potrivit comandantului fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul John Nicholson, relateaza AFP conform News.ro . ”Se desfasoara multa activitate diplomatica si dialog in culise, la niveluri…