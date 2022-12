Talibanii au interzis studentelor să mai intre în universitățile din Afganistan Ministerul afgan al invatamantului superior, condus de talibani, a declarat marti ca studentelor nu li se va mai permite accesul in universitatile din tara pana la noi ordine, relateaza Reuters. O scrisoare, confirmata de un purtator de cuvant al ministerului invatamantului superior, a instruit universitatile publice si private afgane sa suspende imediat accesul studentelor, in conformitate cu o decizie a Cabinetului. Aceasta noua restrictie a talibanilor privind educatia femeilor va ridica probabil ingrijorari in comunitatea internationala, care nu a recunoscut oficial administratia. Guvernele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

