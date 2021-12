Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu femei din reclame pe panourile publicitare si din vitrine in Kabul au inceput sa fie eliminate de autoritatile talibane din Afganistan, iar toti proprietarii de afaceri trebuie sa respecte „valorile etice” in tiparirea panourilor publicitare si a reclamelor, relateaza luni Dpa, citata de…

- Talibanii au interzis complet utilizarea banilor straini in Afganistan. Oficialii au motivat necesitatea utilizarii monedei nationale in tranzactiile de pe piata locala. Guvernul taliban face presiuni la nivel international pentru eliberarea activelor financiare aflate in strainatate.

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca iși va lansa propria rețea sociala in 2022, la cateva luni dupa ce un membru din staff-ul sau a dezvaluit celor de la Fox News aceste planuri. Se pare ca rețeaua se va numi „TRUTH Social” și este esențiala in incercarea lui Trump de a se…

- Secretarul adjunct al Trezoreriei Statelor Unite, Wally Adeyemo, a declarat marti ca nu vede o situatie care talibanii, care au recucerit puterea in Afganistan in luna august, sa aiba acces la rezervele bancii centrale afgane, care sunt pastrate in mare parte in SUA, transmite Reuters, scrie news.ro.…

- Un protest al veteranilor cerand plata din urma a unor drepturi s-a transformat in violente marti in fata Congresului din capitala Guatemalei, dupa ce multimea furioasa a aruncat cu pietre, a distrus usile cladirii parlamentului tarii si a incendiat masini, relateaza miercuri DPA. Politistii…

- Criza umanitara din Afganistan se amplifica, si aceasta la o scara si o rapiditate rare, spune Mary-Ellen McGroarty, sefa Programului Alimentar Mondial (PAM) pentru aceasta tara, solicitând comunitatii internationale sa fie mai generoasa, relateaza AFP."Este pentru prima data când am…

- Talibanii le-au interzis frizerilor din provincia Helmand din Afganistan sa mai rada sau sa tunda barbile clienților, spunand ca astfel incalca interpretarea legii islamice. Oricine nu se supune noii reguli va fi pedepsit, a anunțat poliția religioasa talibana, informeaza BBC.