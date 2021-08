Talibanii au încheiat discuţiile privind formarea guvernului Talibanii au încheiat o întâlnire de trei zile la care a fost discutata formarea unui nou guvern pentru Afganistan, a anuntat gruparea într-un comunicat, citeaza BBC.

Liderul Mullah Hibatullah Akhundzada a condus discutiile privind &"actualele probleme politice, de securitate si sociale ale tarii&", potrivit gruparii.

Nu exista înca o confirmare, dar au fost facute mai multe specilatii referitoare la structura guvern.

Gruparea extremista a preluat controlul complet asupra Afganistanului pe 15 august, dupa ce SUA si aliatii au început retragerea trupelor.

În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea ISIS-K este considerata in momentul de fața una dintre cele mai mari pericole la nivel global. Aceasta a luat naștere in ianuarie 2015, fiind constituita din foști talibani pakistanezi și foști talibani afgani și este vazuta mult mai dura decat insurgenții care au preluat puterea in Kabul.…

- Joe Biden a vorbit despre ceea ce el numește „ziua grea” din Kabul.Președintele SUA spune ca situația de pe teren continua sa evolueze și este in permanența actualizat. El a laudat soldații uciși, despre care spune ca s-au angajat „intr-o misiune periculoasa de a salva viețile altora”.El considera ca…

- Femeile și fetele din Afganistan sunt tot mai înspaimântate dupa ce talibanii le-au spus sa ramâna în case fiindca nu sunt în siguranța în apropierea luptatorilor islamiști, relateaza CNN.Zabiullah Mujahid, purtatorul de cuvânt al talibanilor, a declarat…

- Uniunea Europeana ramane ferma in fața preluarii puterii in Afganistan a talibanilor și refuza sa recunoasca formarea noii țari. Noul Emirat Islamic al Afganistanului, cum au anunțat talibanii, nu se va axa pe un sistem democratic, conform valorilor occidentale, noteaza Mediafax. Uniunea Europeana…

- Mollahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al talibanilor, a ajuns, sâmbata, la Kabul, pentru discutii privind instaurarea unui nou guvern afgan, transmite news.ro. Baradar se va întâlni cu alti membri ai miscarii si responsabili politici. "El va fi la Kabul pentru…

- Strazile orasului Kabul sunt pustii, la o zi dupa ce talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului si au declarat victoria in fata fortelor guvernamentale care au fost instruite de americani timp de 20 de ani. Dupa retragerea trupelor NATO, in cateva saptamani talibanii au…

- Negociatori guvernamentali afgani le-au propus talibanilor un acord cu privire la o împartire a puterii în Afganistan, cu conditia ca insugentii sa puna capat violentelor în aceasta tara, relateaza AFP.Talibanii avanseaza fulgerator pe teren, de luna trecuta, în paralel…

- Responsabilii provinciei Badghis din vestul Afganistanului, a carei capitala Qala-i-Naw este atacata de mai multe zile de insurgenti, au incheiat un armistitiu cu talibanii, a anuntat joi guvernatorul provinciei, Hessamuddin Shams, informeaza AFP. "Armistitiul dintre fortele afgane si talibani…