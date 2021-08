Talibanii au început vânătoarea de jurnaliști: Au ucis ruda unui editor Deutsche Welle ​Talibanii care vâneaza jurnaliștii ce colaboreaza cu mediile internaționale au împușcat mortal un membru al familiei unui jurnalist Deutsche Welle și au ranit grav un altul.



Talibanii au efectuat operațiuni de cautare a jurnalistului din ușa în ușa și au ucis în cele din urma una dintre rudele acestuia. Jurnalistul cautat nu se mai afla în Afganistan și lucreaza în Germania.



În descinderea lor, talibanii au ranit grav o alta ruda, în timp ce cel puțin alți trei ziariști DW sunt vânați.



Directorul-general al DW Peter… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germanul a fost ranit vineri in timp ce se indrepta catre aeroportul din capitala afgana de unde voia sa plece dupa ce talibanii au preluat controlul țarii, potrivit Deutsche Welle (DW). In plus, o ruda a unui jurnalist al DW a fost omorata de talibanii care au inceput sa mearga din casa in casa in…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul, dar starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. ''Un civil german a fost ranit de un…

- Talibani aflati in cautarea unui jurnalist ce lucreaza pentru Deutsche Welle (DW) au impuscat mortal un membru al familei sale si au ranit un altul in Afganistan, a anuntat vineri dimineata postul de radio german pe site-ul sau, informeaza AFP. Identitatea jurnalistului vizat, care a ajuns deja in Germania,…

- La mai puțin de o saptamana dupa preluarea controlului in Afganistan, talibanii au inceput sa-i caute pe foștii angajați ai NATO și ai Guvernului de la Kabul. Potrivit unui document al Organizației Națiunilor Unite (ONU), citat de BBC , insurgenții merg din ușa in ușa ca sa-i gaseasca pe aceștia sau…

- Talibanii sunt ''pregatiti sa protejeze'' accesul catre aeroportul din Kabul pentru civilii evacuati de americani, a declarat marti consilierul presedintelui american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. Mii de americani care traiesc in Afganistan si afgani care…

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- Judecatoarea afgana Tayeba Parsa de la Curtea de Apel din Kabul a declarat, intr-un intervu acordat revistei Forumul Judecatorilor, ca „singura modalitate de a fi in viata si in siguranta pentru femeile judecator din Afganistan este sa emigreze". „Talibanii cred ca regulile Islamului interzic femeilor…

- Turcia, care negociaza cu SUA asigurarea securitatii aeroportului din Kabul dupa retragerea fortelor internationale din Afganistan, intentioneaza sa discute aceasta problema cu talibanii care se opun respectivei masuri, a anuntat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP.