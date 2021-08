Talibanii au început să meargă din ușă în ușă să le spună afganilor să meargă la muncă Talibani înarmați au început miercuri sa mearga din ușa în ușa în orașe din întregul Afganistan pentru a le spune oamenilor înspaimântați sa se întoarca la munca, relateaza agenția Reuters, citând mai mulți martori oculari.



Distrugerile provocate de cei 20 de ani de razboi între insurgenți și forțele guvernamentale și ale coaliției internaționale, reducerea veniturilor bugetare dupa plecarea trupelor straine, prabușirea monedei și lipsa dolarilor alimenteaza deja o criza economica în țara.



În prima lor conferința… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- YouTube, divizie a grupului Alphabet, a anuntat marti ca interzice conturile detinute sau operate de talibani, companiile americane din sectorul mediei sociale incercand sa isi clarifice regulile in privinta gruparii care a preluat puterea in Afganistan, transmite Reuters. Dupa ce fortele…

- Talibanii care au preluat puterea in Afganistan impiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, a deplans marti guvernul german, scrie AFP. "In jurul aeroportului din Kabul, posturi de securitate au fost amplasate de talibani pentru a controla accesul", a indicat ministrul german…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a declarat - duminica - ca a parasit tara pentru a evita o baie de sange, in timp ce talibanii intrau in Palatul prezidential din Kabul, recunoscand ca "talibanii au castigat", relateaza Reuters si AFP. Ashraf Ghani afirma ca a plecat pentru a evita confruntarile…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a avertizat pe talibani daca preiau puterea cu forța in Afganistan, in condițiile in care ofensiva lor militara este in opoziție cu angajamentul declarat fața de o soluționare negociata a conflictului și fața de…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…