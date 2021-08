Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american i-a acuzat miercuri pe talibani ca nu si-au respectat promisiunea de a permite un acces liber afganilor care doresc sa mearga pe aeroportul din Kabul, unde este organizata plecarea persoanelor care se tem de noul regim al fundamentalistilor, relateaza AFP. …

- „Ministerul Afacerilor Externe si Cooperarii Internationale al EAU poate confirma ca EAU i-au primit pe presedintele Ashraf Ghani si familia sa in tara din motive umanitare”, se arata intr-o declarație a ministerului.Ashraf Ghani a transmis intr-un mesaj, la cateva ore dupa fuga din țara, ca a incercat…

- SUA si-au consolidat marti dispozitivul militar pe aeroportul din Kabul pentru a accelera ritmul evacuarilor dupa stabilirea unei linii de comunicare intre militarii americani, care securizeaza pista, si talibanii care controleaza capitala afgana, relateaza France Presse. O mie de soldati…

- Scenele de deznadejde de pe aeroportul din Kabul, dupa ce talibanii au preluat puterea in Afganistan, sunt "o rusine pentru Occident", a declarat marti presedintele german Frank-Walter Steinmeier, informeaza AFP. "Imaginile de deznadejde de pe aeroportul din Kabul sunt o rusine pentru Occidentul politic",…

- Imaginile a sute de oameni disperați care se agața de avioanele de transport americane in timp ce acestea decolau de pe aeroportul din Kabul vor ramane in cele mai negre pagini ale istoriei SUA. Opinia publica internaționala a fost șocata sa vada aceasta cursa a disperarii pe aeroportul Hamid Karzai.…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane și s-au instalat in palatul prezidențial din Kabul, imediat dupa plecarea președintelui Ashraf Ghani. Sute de afgani incearca sa iși salveze viața și sa paraseasca țara.…

- Trei persoane au fost ranite miercuri, la Kabul, in explozia unei mine, la o zi dupa un atentat sinucigas sangeros, in apropierea locuintei ministrului afgan al Apararii, revendicat de catre talibani, care ameninta cu noi atacuri, relateaza AFP.

- Talibanii au revendicat miercuri atentatul sinucigas comis marti seara impotriva ministrului afgan al apararii la Kabul, soldat cu opt morti, amenintand sa comita noi atacuri impotriva inaltilor responsabili guvernamentali, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Noaptea trecuta (marti), un atac sinucigas…