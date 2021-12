Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au dizolvat Comisia Electorala Independenta (IEC) a Afganistanului, infiintata in timpul regimului precedent si insarcinata cu organizarea alegerilor, a anuntat un purtator de cuvant al regimului islamic, potrivit caruia "nu mai este nevoie" de comisie, informeaza AFP. In afara de IEC,…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie care amana sine die recunoasterea regimului taliban din Afganistan si a juntei militare din Myanmar pe scena internationala, care trebuia sa duca la acreditarea ambasadorilor desemnati de acestea in respectivul for, relateaza AFP. O rezolutie…

- „A fost foarte dificil pentru o femeie sa aiba un loc de munca în Afganistan chiar și înainte de talibani. Însa dupa ce ei s-au întors la putere lucrurile s-au înrautațit dramatic. Nu mai putem munci”, a relatat prezentatoarea TV Masooma Gholamy pentru Euronews.Pâna…

- Talibanii au interzis complet utilizarea banilor straini in Afganistan. Oficialii au motivat necesitatea utilizarii monedei nationale in tranzactiile de pe piata locala. Guvernul taliban face presiuni la nivel international pentru eliberarea activelor financiare aflate in strainatate.

- Secretarul adjunct al Trezoreriei Statelor Unite, Wally Adeyemo, a declarat marti ca nu vede o situatie care talibanii, care au recucerit puterea in Afganistan in luna august, sa aiba acces la rezervele bancii centrale afgane, care sunt pastrate in mare parte in SUA, transmite Reuters, scrie news.ro.…

- Liderii G20 au cazut de acord ca nu au alta opțiune decat sa-i implice pe talibani in distribuirea ajutoarelor umanitare catre Afganistan, dar au precizat ca acest lucru nu duce la recunoașterea politica a regimului taliban.

- Criza umanitara din Afganistan se amplifica, si aceasta la o scara si o rapiditate rare, spune Mary-Ellen McGroarty, sefa Programului Alimentar Mondial (PAM) pentru aceasta tara, solicitând comunitatii internationale sa fie mai generoasa, relateaza AFP."Este pentru prima data când am…

- Talibanii intentioneaza sa restabileasca o ordine constitutionala veche de mai multe decenii pentru guvernul lor de tranzitie, ordine ce limiteaza raspunderea in fata cetatenilor si parlamentarilor, a declarat un oficial taliban in timpul unei intrevederi la Kabul cu diplomati chinezi, informeaza…