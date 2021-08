Talibanii au cucerit şi Herat, al treilea oraş al Afganistanului; ambasada SUA le cere americanilor să părăsească imediat această ţară Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP. Insurgentii ''au luat tot'', a declarat acestei agentii de presa un inalt responsabil al fortelor de securitate afgane, care a recunoscut ca acestea din urma au batut in retragere pentru a evita mai multe distrugeri ale orasului. Talibanii si-au inaltat drapelul pe sediul politiei din Herat, capitala provinciei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

