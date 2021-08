Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cucerit in noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, capitala provinciei Badakhshan din extremitatea nord-estica a Afganistanului. Este a noua capitala de provincie unde insurgenții au preluat controlul in mai putin de o saptamana.

- Talibanii au cucerit în noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, în extremitatea nord-estica a Afganistanului, fiind a noua capitala de provincie unde au preluat controlul în mai putin de o saptamâna, a afirmat miercuri un deputat local, relateaza AFP și Agerpres. ''Noaptea…

- Talibanii au preluat sambata controlul in orasul Sheberghan (nord), care devine a doua capitala provinciala ce cade in mainile rebelilor in mai putin de 24 de ore, relateaza AFP si dpa. "Din nefericire, talibanii au cucerit orasul Sheberghan", a declarat pentru France Presse Qader Malia, viceguvernator…

- Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat…

- Armata guvernamentala le-a cerut rezidenților din Lashkar Gah sa paraseasca orașul "cat mai repede", in timp ce presa internaționala relateaza ca insurgenții au cucerit cea mai mare parte a acestei capitale de provincie.

- Forțele afgane se lupta sa impiedice caderea primului oraș capitala de provincie in mainile talibanilor, care și-au intensificat atacurile in timpul weekend-ului, scrie The Guardian. Pierderea unei capitale de provincie ar fi o lovitura majora pentru guvernul afgan, care a promis ca le va apara cu orice…

- Comandantul fortelor armate ale SUA in Afghanistan si-a exprimat ingrijorarea in privinta izbucnirii unui razboi civil haotic si violent in care sa se implice factiuni anti-talibane greu de tinut sub control care sa comita atrocitati, relateaza Washington Post.

- Talibanii au capturat vineri doua districte situate in doua provincii diferite din Afganistan, care se adauga victoriilor militare recente, informeaza dpa. Talibanii au preluat controlul asupra districtului Shenkai din sudul provinciei Zabul, dupa o saptamana de lupte grele si un asediu…