Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au intrat vineri in orasul Ghazni, capitala provinciei cu acelasi nume, la mai putin de 200 de kilometri sud de Kabul, unde luptele continua, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. Potrivit sefului politiei locale, Farid Ahmad Marshal, contactat de AFP, ''luptatorii talibani au…

- Misiunea NATO in Afganistan, Resolute Support, a respins marti informatiile potrivit carora comandantul sau, generalul John Nicholson, a declarat ca Statele Unite sunt pregatite sa se alature unor negocieri directe cu talibanii, precizand ca aceste comentarii au fost "interpretate gresit", relateaza…

- Cel putin 15 membri ai fortelor de securitate din Afganistan au fost ucisi luni dimineata, dupa ce militanti talibani au atacat un post de securitate in nordul provinciei Kunduz, au anuntat oficiali afgani, informeaza dpa, preia Agerpres.Incidentul a avut loc in districtul Qala-e Zal, cand…

- Incetarea unilaterala a focului cu talibanii anuntata joi de presedintele afgan Ashraf Ghani va permite intensificarea operatiunilor impotriva organizatiei Stat Islamic (EI), a indicat vineri, la Bruxelles, comandantul Fortelor americane si ale NATO in Afganistan, generalul John Nicholson. …

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a condamnat atacul sinucigas cu bomba care a avut loc luni in apropierea cortului in care se desfasura o reuniune a unor clerici musulmani la Kabul si si-a exprimat sustinerea fata de fatwa liderilor religiosi impotriva atentatelor sinucigase, spunand ca ele incalca…

- Reprezentanti de rang inalt talibani negociaza in secret cu oficiali afgani in vederea unui armistitiu, potrivit comandantului fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul John Nicholson, relateaza AFP conform News.ro . ”Se desfasoara multa activitate diplomatica si dialog in culise, la niveluri…

- O masina capcana a fost detonata la intrarea in minister, dupa care mai multe persoane inarmate au patruns in sediu, conform unui oficial al politiei.Najib Danish, purtatorul de cuvant al ministerului, a confirmat ca atacul a implicat un grup de zece militanti. Cel putin un politist a fost…

- Cel puțin 16 persoane au murit și 38 au fost grav ranite marți, la Kandahar, in Afganistan. Totul s-a intamplat in urma exploziei unei camionete-capcana pe care autoritațile incercau sa o dezamorseze. ”Ultimele date disponibile releva 16 morti si 38 de raniti trimisi la spital”, a declarat…