- Talibanii au interzis frizerilor din provincia Helmand sa mai rada sau sa tunda barbile clientilor, motivand ca acest lucru incalca legea islamica, asa cum o interpreteaza ei. Oricine incalca aceasta regula va fi pedepsit, au avertizat ei. Unii frizeri din capitala Afganistanului, Kabul, au spus ca…

- Mullah Nooruddin Turabi a respins acuzațiile in ceea ce privește execuțiile talibanilor din trecut, care au avut loc, uneori, in fața unor mulțimi, pe un stadion și a avertizat lumea sa nu intervina in noua conducere a Afganistanului. ,,Toata lumea ne-a criticat pentru pedepsele de pe stadion, dar nu…

- Imagini surprinzatoare despre modul in care se distreaza talibanii au devenit virale pe retelele de socializare. Un grup de talibani a luat o pauza de la implementarea Sharia, legea islamica, pentru a se distra cu barcutele pe un lac din Afganistan. Talibanii nu si-au lasat deoparte armele nici in aceste…

- Femeile afgane nu ar trebui sa aiba voie sa lucreze alaturi de barbati, a declarat pentru Reuters un reprezentant al talibanilor, potrivit Agerpres.Implementarea unei astfel de pozitii ar însemna ca femeile ar avea interdictie sa lucreze în institutii guvernamentale, banci, institutii…

- La o saptamana dupa ce talibanii afirmau ca vor respecta drepturile femeilor „in cadrul legii sharia”, un purtator de cuvant al gruparii care a preluat controlul asupra Afganistanului a anunțat marți ca femeile care muncesc trebuie sa ramana acasa pana cand vor exista sisteme adecvate pentru a le asigura…

- SUA sunt responsabile pentru haosul de la aeroportul din Kabul, unde mii de afgani continua cu disperare sa astepte un zbor pentru a fugi din tara si asta trebuie sa inceteze „cat mai curand posibil”, a declarat duminica, 22 august, un inalt responsabil taliban, relateaza agenția France Presse, preluata…

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian. Declaratia ar urma sa fie facuta de la palatul prezidential din Kabul, de unde…