- Talibanii au anuntat luni ca au preluat controlul ''total'' in Valea Panjshir, unde s-a organizat rezistenta impotriva lor de cand au preluat puterea in Afganistan, la jumatatea lunii august, relateaza AFP. "Odata cu aceasta victorie, tara noastra este de acum complet scapata…

- Pentagonul a anuntat vineri ca talibanii, care au declarat ca au preluat controlul asupra mai multor parti ale aeroportului din Kabul, nu gestioneaza nicio operatiune in curs de desfasurare, transmite AFP. "Nu se ocupa de de nicio poarta si de niciuna din operatiunile de pe aeroport. Acestea sunt inca…

- Valea Panjshir, un nucleu al rezistentei si o ambitie a talibanilor, este tot mai aproape de a deveni teatrul unei inclestari feroce pentru Afganistan. In timp ce talibanii sustin ca au ajuns deja in apropierea acestui teritoriu pe care nu l-a cucerit niciodata, liderul rezistentei, Ahmad Massoud, spune…

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- Militantii talibani au preluat sambata controlul asupra a inca doua capitale de provincii din Afganistan, continuandu-si ofensiva inceputa in urma cu noua zile, relateaza DPA. Fortele de securitate afgane si oficialitatile guvernamentale au parasit orasul Asadabad, capitala provinciei…

- Talibanii au preluat sambata controlul in orasul Sheberghan (nord), care devine a doua capitala provinciala ce cade in mainile rebelilor in mai putin de 24 de ore, relateaza AFP si dpa. "Din nefericire, talibanii au cucerit orasul Sheberghan", a declarat pentru France Presse Qader Malia,…

- Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA, potrivit Agerpres. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor…

- Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor locale. Numeroase…